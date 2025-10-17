«Никогда не знаешь». Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, нужно ли Украине уступить территории ради мира

Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в комнате заседаний Кабинета министров Белого дома в Вашингтоне, 17 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 17 октября, не ответил на вопрос относительно того, нужно ли Украине уступить территорию в рамках мирных переговоров с Россией .

Об этом он заявил во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

У президента США спросили, до сих пор ли он считает, что Украина способна вернуть все свои оккупированные территории.

«Никогда не знаешь… Война — это очень интересно. Никогда не знаешь. Просто никогда не знаешь, война, война и мир — но никогда не знаешь», — заявил Трамп.

23 сентября Трамп говорил, что Украина при поддержке Европейского Союза может вернуть все свои территории, оккупированные Россией.

18 августа Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины и лидерами Европы в Вашингтоне заявил, что в рамках предполагаемого прекращения войны России против Украины необходимо будет " обсудить возможные обмены территориями «.

Также в апреле вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Соединенные Штаты выйдут из переговоров, если Украина и Россия откажутся от территориальных уступок. Вэнс утверждал, что и Украине, и РФ придется отказаться от части территории, которую каждая из сторон сейчас контролирует.