Президент США Дональд Трамп поручил американским военным не наносить новых ударов по Ирану 24 июля, в результате чего после почти двух недель ежедневных атак наступила пауза, сообщает Axios .

Отмечается, что решение Трампа свидетельствует о его намерении дать больше времени для дипломатических усилий, а также о том, что нынешние американские удары, при отсутствии полномасштабных боевых действий, уже достигли предела своей эффективности. В то же время в издании подчеркивают, что в случае нового приказа Трампа американские военные смогут быстро возобновить удары.

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Источники отметили, что американские военные не прекращают подготовку на случай возобновления полномасштабных боевых действий.

Axios напоминает, что в течение последних двух недель военные ежедневно после обеда представляли американскому лидеру планы ударов, и он их одобрял. По словам источников, после этого атаки проводились в течение нескольких часов, однако в пятницу президент не дал согласия на очередной план.

После этого решения Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что США могут как продолжить удары по Ирану, так и сделать их еще более масштабными. В то же время, как пишет издание, он отметил, что лучшим выходом считает достижение договоренностей с Ираном.

«Мы сейчас ведем переговоры (с иранцами — ред.). Я думаю, что с каждым днем они становятся все серьезнее. Мы вооружены до зубов и готовы действовать, но мы ведем с ними переговоры», — подчеркнул Трамп.

Позже в тот же день во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома президент США заявил, что Иран пока не готов к заключению соглашения. При этом он добавил, что готов выслушать его позицию.

Между тем, по словам израильских чиновников, руководство страны и Армия обороны Израиля ожидали, что в пятницу США нанесут новые удары. Они также готовились к масштабной американской атаке, которая могла вызвать ответный удар по Израилю.

Как отметили собеседники, израильские власти и военные не знали, какие дальнейшие действия могут предпринять США, поэтому оставались в состоянии повышенной готовности и готовились к масштабным бомбардировкам. Вечером в пятницу им сообщили, что Трамп не одобрил новые удары.

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Глава Белого дома приказал прекратить огонь через несколько часов после того, как в пятницу делегация Омана прибыла в Тегеран на переговоры по новому соглашению об открытии Ормузского пролива.

Два региональных источника, знакомые с ходом переговоров, рассказали, что стороны смогли продвинуться вперед. По их словам, Оман и Иран могут достичь договоренности уже в эти выходные. После этого Трампу предстоит решить, соглашаться ли на предложенное соглашение.