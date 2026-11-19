Президент Дональд Трамп заявил, что США не должны принимать решения по Украине без участия официального Киева (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен принимать решения по поводу Украины без учета позиций официального Киева и президента Владимира Зеленского.

Об этом 19 ноября глава Белого дома заявил в интервью корреспонденту американского телеканала NBC News Гейбу Гуттьерресу.

Журналист, в частности, спросил президента США о недавнем заявлении президента Зеленского о том, что США не должны принимать решения по Украине без участия официального Киева.

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«Я с ним согласен. … Я бы ничего не делал без [Зеленского — ред.]… Он же глава этой страны [Украины— ред.], так что я бы так не поступил», — сказал Трамп.

Ранее 19 ноября корреспондентка Fox News сообщила, что провела беседу с президентом Трампом накануне его встречи с Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным в Китае. Глава Белого дома, в частности, заявил, что не будет заключать никаких соглашений по Украине без участия официального Киева.

Как сообщает американские телеканал CNN, трехсторонняя встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина в Китае продлилась примерно полтора часа.

Мероприятие началась с 10-минутной открытой части, в ходе которой Си Цзиньпин перед камерами призвал «полностью запретить и ликвидировать» ядерное оружие. Трамп повторил свои традиционные надежды на то, что завершения войны в Украине можно быстро достичь, заявил, что США больше не будут избегать общения со «странами, с которыми были разногласия», и посетовал на то, что Международный уголовный суд «вышел из-под контроля».

Диктатор Путин упомянул о войне России против Украины, заявив, что вчера обсуждал её с лидером КНР, а сегодня — с Трампом.

«По инициативе президента Соединённых Штатов мы уделили этому большое внимание во время двусторонней встречи», — заявил он.

Хотя войну против Украины развязала и ведёт Россия, диктатор назвал её «региональным конфликтом» — мол, у США, РФ и Китая «много общих интересов в урегулировании региональных конфликтов», включая войну в Украине, подытожили журналисты.