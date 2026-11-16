«РФ теряет 25 тысяч солдат в месяц». Трамп заявил, что Путин «немного сдаёт позиции» в отношении Украины

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что на предстоящем саммите АТЭС в Китае обсудит вопросы, касающиеся Украины, с диктатором РФ Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

С таким заявлением глава Белого дома выступил 16 ноября перед журналистами в Вашингтоне (округ Колумбия), сообщает британский телеканал Sky News.

Президент США подтвердил, что, помимо прочего, на предстоящем саммите АТЭС в Китае обсудит вопросы, касающиеся Украины, с диктатором РФ Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

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«Мы поговорим о моей любимой теме — Украине. Украина теряет… Украина и Россия теряют 25 тысяч солдат в месяц. Поэтому мы будем обсуждать и это», — сказал, немного оговорившись, Трамп.

При этом, говоря конкретно о Путине, глава Белого дома отмечает, что диктатор РФ «немного сдаёт позиции» в отношении Украины, добавляя, что «честно говоря, он мог бы быть гораздо жестче».

Как сообщило агентство Associated Press, Трамп дал понять, что обсудит эту войну с лидерами, несмотря на то, что в пятницу, 13 ноября, представители его администрации заявили журналистам, что президент США обсудит с китайскими и российскими коллегами вопросы ядерного разоружения и войны в Иране, но не будет затрагивать тему войны России с Украиной.

Встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина на саммите АТЭС — что известно

19 октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что инициатором возможной встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина является именно российский диктатор. По данным издания, он хотел бы договориться о завершении войны против Украины на выгодных для Москвы условиях.

19 жовтня Трамп заявив, що відкритий до тристоронньої зустрічі із Сі Цзіньпіном і Путіним на саміті АТЕС, якщо цього захочуть вони. «Якщо Путін і Сі хочуть провести тристоронню зустріч у Китаї, я теж це зроблю», — сказав він. Того ж дня британська The Guardian у редакційній статті попередила, що переговори трьох лідерів про майбутнє України без участі Києва стануть перемогою Москви.

16 листопада у Міністерстві закордонних справ Китаю підтвердили, що 19 листопада в китайському місті Шеньчжень відбудеться зустріч лідера КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна. Водночас у повідомленні відомства не був уточнений порядок денний заходів.