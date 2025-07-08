Президент США Дональд Трамп заявил, что «недоволен» российским диктатором Владимиром Путиным и сказал, что потери в рамках войны, развязанной РФ против Украины на данный момент составляют «7 тысяч человек еженедельно».

Соответствующее заявление Трамп сделал 8 июля в беседе с журналистами, пишет The Guardian.

«Я не доволен Путиным. Я могу сказать вам это прямо сейчас, потому что он убивает много людей, и многие из них — его солдаты, в основном его солдаты и их солдаты. И сейчас это число достигает 7000 в неделю», — сказал Трамп.

При этом, когда журналисты спросили его о возможных действиях в адрес Путина, президент Трамп отказался подробно отвечать.

«Я не буду вам рассказывать, мы хотим сделать небольшой сюрприз», — сказал он.

Затем президент Трамп заявил, что «они [украинцы — ред.] сражаются очень храбро», но не забыл при этом отметить, что США поставили Украине «невероятное оружие» и «лучшее оборудование, которое когда-либо производилось».

«Эта война, вероятно, длилась бы три-четыре дня, но у них [украинцев — ред.] было преимущество в виде невероятного оружия», — подытожил президент США.

Ранее 3 июля, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, который длился более часа.

В Кремле утверждали, что Трамп и Путин, в частности, обсуждали встречи делегаций Украины и России в Стамбуле, а также ситуацию на Ближнем Востоке. При этом, как заявлял помощник диктатора Юрий Ушаков, они не говорили о прекращении поставок оружия США в Украину, а также об их возможной встрече.

Более того, по словам Ушакова, диктатор РФ еще раз заявил президенту США о своих намерениях «не отступаться от целей по устранению причин конфликта в Украине».

4 июля президент Трамп во время общения с журналистами заявил, что «разочарован» беседой с Путиным.

«Я очень разочарован разговором, который я имел сегодня с Путиным… Я не думаю, что он хочет остановиться, и это очень плохо», — отметил президент США.