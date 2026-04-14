«Это она неприемлема». Трамп набросился на Мелони, которая не поддержала его в споре с Папой Львом XIV

По словам президента Дональда Трампа, Джорджа Мелони «просто говорила, что «Италия не хочет быть вовлеченной» в войну США против Ирана (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Об этом 14 апреля сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Трампу крайне не понравилось, что Мелони назвала «неприемлемыми» его слова в адрес Папы Римского Льва XIV.

«Это она неприемлема, потому что ей все равно, что Иран может обладать ядерным оружием и взорвать Италию за две минуты, если бы была такая возможность», — сказал президент США в телефонном интервью Corriere della Sera.

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По словам Трампа, Мелони «просто говорила, что Италия не хочет быть вовлеченной» в войну США против Ирана.

«Нет. Она (Мелони — ред.) просто говорит, что Италия не хочет быть вовлеченной. Даже если Италия получает свою нефть оттуда, даже если Америка очень важна для Италии. Она не считает, что Италия должна быть вовлечена. Она считает, что Америка должна сделать эту работу за нее. (…) Она не хочет помогать нам с НАТО, не хочет помогать нам избавиться от ядерного оружия. Она очень отличается (на деле — ред.) от моего представления о ней», — подытожил президент США.

Ранее, 13 апреля, премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала «недопустимыми» слова американского президента Дональда Трампа, которые тот произнес в адрес Папы Римского Льва XIV.

«Папа — глава Католической церкви, и вполне справедливо и естественно, что он призывает к миру и осуждает любую форму войны», — сказала глава итальянского правительства.

Ранее издание Politico писало, что давняя союзница Трампа Мелони оказалась в затруднительном положении после критики президентом США Папы Римского, разрываясь между лояльностью к Трампу и риском потерять свой политический капитал среди консервативно настроенных избирателей.

Издание отметило, что Мелони впервые после переизбрания Трампа в 2024 году выступила с прямой критикой в его адрес.

Публикация Трампом своего изображения в виде Иисуса на фоне спора с Папой Римским

Вечером 12 апреля Трамп на своей странице в соцсети Truth Social раскритиковал Папу Римского Льва XIV, заявив, что он «слаб в вопросах преступности и ужасен во внешней политике».

«Мне его брат Луи нравится намного больше, потому что Луи полностью за MAGA. Он все понимает, а Лев — нет! Я не хочу Папу, который считает, что Ирану нормально обладать ядерным оружием. Я не хочу Папу, который считает ужасным то, что Америка атаковала Венесуэлу. И я не хочу Папу, который критикует президента Соединенных Штатов за то, что я делаю именно то, для чего меня избрали», — заявил он.

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При этом Трамп утверждает, что Лев XIV стал Папой Римским только из-за того, что его самого избрали президентом США, и поэтому должен быть благодарным.

Через час после этого Дональд Трамп опубликовал изображение себя в виде Иисуса, который исцеляет больного.

В ответ Лев XIV заявил, что и дальше будет выступать против войны на Ближнем Востоке.

«Я не хочу вступать с ним в дискуссию. Я не думаю, что посланием Евангелия можно злоупотреблять так, как это делают некоторые люди. Я буду продолжать громко выступать против войны, стремиться к миру, способствовать диалогу и многосторонним отношениям между государствами для поиска справедливых решений проблем», — сказал понтифик.

12 апреля Папа Римский Лев XIV осудил «иллюзию всемогущества», подпитывающую американо-израильскую операцию в Иране, и призвал политических лидеров прекратить боевые действия и начать мирные переговоры.

В Вербное воскресенье 29 марта Папа Римский обратился к примерно 40 тысячам верующих на площади Святого Петра с антивоенной проповедью. Лев XIV подчеркнул, что Бог никогда не оправдывает войну, и заявил, что молитвы тех, кто ведет войны и чьи руки запятнаны кровью, «не достигают небес».

Газета The Guardian писала, что, похоже, этим Лев XIV упрекал Дональда Трампа. Издание упоминало также молитву главы Пентагона Пита Хегсета о допустимости насилия против врагов, «которые не заслуживают милосердия».

14 апреля стало известно, что Трамп удалил сделанное искусственным интеллектом изображение, на котором он был изображен в образе Иисуса Христа.