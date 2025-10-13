В Израиле установили банеры, которые изображают Трампа как лауреата Нобелевской премии (Фото: via The Times of India)

В понедельник, 13 октября, на здании у въезда в Иерусалим повесили баннеры с изображением президента США Дональда Трампа .

Об этом сообщает CNN.

Утром у въезда в Иерусалим были установлены огромные баннеры с благодарностью президенту США Дональду Трампу за его роль в освобождении заложников.

«Вы наш победитель! Спасибо, господин президент» — гласит один из баннеров, на котором изображен Трамп с медалью Нобелевской премии.

Многие израильтяне решительно поддерживали стремление американского лидера получить Нобелевскую премию мира в этом году, хотя эта награда была присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид в своем выступлении перед Кнессетом заявил, что лидеру США должна быть присуждена Нобелевская премия мира в следующем году. Он считает «серьезной ошибкой комитета» то, что он не присудил Трампу премию в этом году, пишет CNN.

Прибытие Трампа и его команды в Кнессет израильские политики встретили овациями, которые продолжались более двух минут.

Ранее 13 октября Трамп заявил, что война в секторе Газа закончилась.

Группировка ХАМАС передала Красному Кресту всех 20 живых израильских заложников в обмен на более 2000 палестинских заключенных в рамках соглашения о завершении боевых действий и прекращении огня, которое начало действовать с 10 октября.