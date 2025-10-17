«Очень стильный, мне нравится». Трамп похвалил пиджак Зеленского — видео

17 октября, 20:56
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Белом доме, 17 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп похвалил президента Украины Владимира Зеленского за его пиджак. Об этом он сказал в пятницу, 17 октября, во время встречи в Белом доме.

«И я думаю, он прекрасно выглядит в этом пиджаке. Надеюсь, люди заметят… Он очень стильный, мне нравится», — сказал Трамп.

Также американский лидер оценил лидерские качества Зеленского, назвав его «очень сильным» и подчеркнул, что он пережил много сложных моментов.

«Очень сильный лидер, человек, который много пережил, у нас очень хорошие отношения… Он пережил многое, и мы пережили это вместе с ним», — добавил Трамп.

https://twitter.com/MargoMartin47/status/1979238597556400479
Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   США Белый дом Украина-США Дональд Трамп Владимир Зеленский

