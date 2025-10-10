Трамп поблагодарил Путина за «поддержку» после того, как ему не дали Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского диктатора Владимира Путина за его слова о том, что Нобелевская премия мира «потеряла доверие» из-за того, что ее не получил американский лидер.

«Спасибо президенту Путину!», — написал Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Также Трамп опубликовал видео с заявлением Путина о том, что премию мира должен был получить президент США, потому что «он решает сложные вопросы, кризисы, которые длятся десятилетиями».

Нобелевскую премию мира 2025 получила оппозиционный политик и правозащитница из Венесуэлы Мария Корина Мачадо, которая десятилетиями продвигает демократические инструменты борьбы с режимом Николаса Мадуро.

10 октября помощник президента США и директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг раскритиковал решение Нобелевского комитета присудить премию мира лидеру оппозиции Венесуэлы, а не Дональду Трампу.

13 августа Белый дом представил список мировых лидеров, которые хотят выдвинуть кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. Среди них премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Камбоджи Хун Манет.

1 октября Трамп заявил, что если он не получит Нобелевскую премию мира, это станет «оскорблением» для Соединенных Штатов. Он также уверял, что сделал достаточно для такой награды.

4 октября агентство Bloomberg писало, что в Норвегии выразили обеспокоенность из-за активной кампании Трампа, направленной на получение Нобелевской премии мира.

Газета Financial Times 9 октября написала, что президент США давит на правительство Норвегии и может наложить на страну тарифы или другие санкции, если Нобелевский комитет не присудит ему награду.