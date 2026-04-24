США намерены пригласить российского диктатора Владимира Путина на саммит стран Группы двадцати (G20) , запланированный на декабрь на территории гольф-курорта президента США Дональда Трампа Trump Doral в Майами.

Об этом пишет The Washington Post (WP), уточняя, что приглашение еще не было отправлено.

В заявлении Госдепартамента указано, что президент Дональд Трамп «ясно дал понять, что Россия может присутствовать на всех встречах G20, поскольку Соединенные Штаты сфокусированы на проведении успешного и продуктивного саммита».

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В комментарии WP высокопоставленный чиновник администрации Трампа, пожелавший сохранить анонимность, подчеркнул, что официальные приглашения участникам еще не разосланы, но Россия как член G20 «будет приглашена для участия в заседаниях министров и саммите лидеров».

23 апреля заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что РФ пригласили на саммит G20 в этом году.

Он также заявил, что окончательное решение о поездке будет приниматься позже.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что он не пригласил российского диктатора Владимира Путина на саммит G20. Однако он считает, что такой визит был бы полезным.

В 2025 году Путин не поехал на саммит G20, который проводили в Йоханнесбурге (ЮАР). Делегацию РФ возглавил заместитель главы администрации диктатора Максим Орешкин.

В сентябре президент США Дональд Трамп допустил приглашение лидеров России и Китая на саммит G20 в 2026 году.

Россия и Китай являются членами G20, однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину Путин пропустил саммит 2023 года в Нью-Дели и встречу 2024 года в Рио-де-Жанейро, отправив туда министра иностранных дел Сергея Лаврова.