«Не знаю, как он жив». Министр здравоохранения США раскритиковал питание Трампа во время поездок

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший рассказал, что президент Дональд Трамп ест фастфуд во время путешествий, хотя обычно питается хорошо.

Об этом Кеннеди-младший сказал в подкасте Кэти Миллер, сообщает Associated Press.

По его словам, Трамп питается здоровым в своей резиденции во Флориде Мар-а-Лаго и в Белом доме, но не во время поездок. Тогда он «старается не заболеть», питаясь доверяющей пищей: фастфуду McDonald’s и пищи других «больших корпораций».

Реклама

Люди, путешествующие с президентом, по словам министра, удивляются, что тот «целый день наполняет себя ядом». В то же время, он высоко оценил общее состояние здоровья Трампа и отметил, что обычно тот питается хорошо.

«У него здоровье божества. Я не знаю, как он вообще жив, но он жив», — говорит Кеннеди-младший.

Он также добавил, что Трамп — «самый энергичный человек», с которым «кто-нибудь из нас когда-либо встречался».

Ранее издание Wall Street Journal писало, что Трамп любит соленую и жирную пищу, а также фастфуд, в том числе гамбургеры из McDonald’s, и полностью игнорирует разработанные для него диеты. К тому же он мало спит, ложась слишком поздно, почти не занимается спортом, за исключением гольфа, и ежедневно принимает аспирин в дозировке, что в четыре раза превышает норму.

Трампу исполнится 82 года, когда он покинет пост, что сделает его самым старшим президентом США в истории по истечении его срока.

В апреле он прошел ежегодное медицинское освидетельствование, после которого его врач написал служебную записку, в которой отмечалось, что президент находится в «отличном состоянии здоровья».