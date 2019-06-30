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Трамп первым из действующих президентов США ступил на территорию КНДР — видео

Вчера, 16:00
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REUTERS/Kevin Lamarque

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 30 июня, встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном и стал первым американским лидером, ступившим на землю КНДР.

Главы двух государств пожали друг другу руки, после чего, Трамп первым из действующих президентов США ступил на территорию Северной Кореи.

Трамп также встретился с американскими и южнокорейскими солдатами, несущими службу в демилитаризованной зоне, и заверил их в своей поддержке.

«Мы с вами до конца», — подчеркнул он.

После переговоров с Ким ЧенЫном Трамп заявил о возобновлении двусторонних переговоров по ядерной проблеме.

Теги:   КНДР США Ким Чен Ын Дональд Трамп

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