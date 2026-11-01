Трамп сообщил, пригласит ли Зеленского на саммит G20

Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ по прибытии на вечеринку по случаю Хэллоуина в своем клубе Mar-a-Lago в Палм-Бич, штат Флорида, США, 31 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Эван Вуччи)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит проблемы в приглашении президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20 (Большой двадцатки) в декабре.

Такой ответ Трамп дал, отвечая на вопросы журналистов, о чем свидетельствует видео, опубликованное официальным аккаунтом Белого дома в соцсети X — Rapid Response 47.

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«Пригласил бы, да. Пригласил бы. Без проблем», — сказал Трамп.

Саммит лидеров G20 запланирован на 14−15 декабря. Он пройдет в Trump National Doral Miami — принадлежащем Трампу гольф-курорте в городе Дорал, недалеко от Майами.

Накануне в США прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров для участия во встрече министров иностранных дел G20.

Впрочем, министры отказались от традиционного совместного фото перед встречей в Атланте из-за возражений европейских представителей по поводу присутствия России.

В сентябре 2026 года администрация президента Дональда Трампа пригласила российского диктатора Владимира Путина на саммит. Это приглашение вызвало дискуссии среди западных союзников США на фоне полномасштабной войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее уже выражал готовность встретиться с Путиным в формате G20 в Майами. После встречи с Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября он вновь подтвердил свою готовность к переговорам, отметив, что сам Трамп мог бы организовать трехстороннюю встречу ради приближения мира.

23 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы готов встретиться и с Трампом, и с Зеленским, однако лишь при выполнении определенных, пока не названных «предварительных условий» со стороны России.

17 октября президент Трамп заявил, что не знает, посетит ли диктатор Путин саммит G20 в Майами в декабре. В то же время американский президент добавил, что «был бы рад его присутствию».

20 октября издание The Atlantic сообщило, что Трамп хочет, чтобы Украина и Россия подписали мирное соглашение на его курорте во время саммита G20 в декабре.

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Путин не посещал саммиты G20 лично с 2019 года. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году российскую делегацию на таких встречах представлял, в частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.