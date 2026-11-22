Трамп опубликовал фото с Путиным, подписав его «Мой друг»
Президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин во время встречи в рамках саммита лидеров АТЭС в Шэньчжэне, Китай, 19 ноября 2026 года. (Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)
Президент США Дональд Трамп опубликовал фото с российским диктатором Владимиром Путиным, добавив к нему подпись «Мой друг» (My Friend).
Свой пост американский президент опубликовал в социальной сети Truth Social в субботу, 21 ноября.
Помимо этого изображения, Трамп опубликовал еще серию фотографий со встречи с главой Китая Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, которая состоялась 19 ноября в китайском Шэньчжэне.
18 ноября Дональд Трамп, встречая Путина на саммите АТЭС в Шэньчжэне, воскликнул: «Кто он? Он мой друг».
Комментируя этот инцидент журналистам, президент США сказал, что ничего не может с этим поделать, поскольку давно знает главу Кремля.
19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне состоялась первая в истории встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Она продлилась около полутора часов, и по ее итогам лидеры приняли совместную декларацию, в которой договорились увеличить поставки нефтепродуктов, вести диалог о снижении ядерных рисков, а также раскритиковали МУС. Прямых упоминаний о войне России против Украины в декларации нет, хотя Трамп и Путин поднимали этот вопрос на двусторонней встрече.
После встречи Путин обвинил Киев в нежелании заканчивать войну и заявил, что Украина должна пойти на компромиссы, предложенные американцами еще до саммита на Аляске. Он намекнул на вывод Сил обороны с Донбасса — удерживать который, по утверждению диктатора, «нет смысла».