Президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин во время встречи в рамках саммита лидеров АТЭС в Шэньчжэне, Китай, 19 ноября 2026 года. (Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Свой пост американский президент опубликовал в социальной сети Truth Social в субботу, 21 ноября.

Фото: Скриншот/Truth Social

Помимо этого изображения, Трамп опубликовал еще серию фотографий со встречи с главой Китая Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, которая состоялась 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

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18 ноября Дональд Трамп, встречая Путина на саммите АТЭС в Шэньчжэне, воскликнул: «Кто он? Он мой друг».

Комментируя этот инцидент журналистам, президент США сказал, что ничего не может с этим поделать, поскольку давно знает главу Кремля.

19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне состоялась первая в истории встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Она продлилась около полутора часов, и по ее итогам лидеры приняли совместную декларацию, в которой договорились увеличить поставки нефтепродуктов, вести диалог о снижении ядерных рисков, а также раскритиковали МУС. Прямых упоминаний о войне России против Украины в декларации нет, хотя Трамп и Путин поднимали этот вопрос на двусторонней встрече.

После встречи Путин обвинил Киев в нежелании заканчивать войну и заявил, что Украина должна пойти на компромиссы, предложенные американцами еще до саммита на Аляске. Он намекнул на вывод Сил обороны с Донбасса — удерживать который, по утверждению диктатора, «нет смысла».