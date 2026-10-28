Об этом 27 октября сообщил CNN советник Трампа.

По словам собеседника телеканала, представители администрации США в понедельник знали, что у Болсонару есть примерно 24 часа, чтобы сдать паспорт. Американская сторона дала политику понять, что разрешит ему въезд в США. Ранее двое американских чиновников сообщили CNN, что Соединенные Штаты оформляют визы для Болсонару и его семьи.

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Источник CNN, близкий к политику, сообщил, что тот опасался ареста в Бразилии. Болсонару находится под следствием Верховного суда страны по подозрению в коррупции, отмывании денег и незаконных валютных операциях.

По словам собеседника телеканала, во вторник днем Болсонару уже прибыл в США. При этом неизвестно, где именно он приземлился и общались ли Трамп и бразильский политик по телефону перед его отъездом.

Ранее источники CNN подтвердили, что Болсонару покинул Бразилию после поражения во втором туре президентских выборов в воскресенье. Федеральная полиция Бразилии аннулировала его паспорта после того, как он не сдал их в установленный срок, сообщает CNN Brasil.

После поражения Болсонару в борьбе с действующим президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой аргентинское издание Infobae сообщило, что политик выехал в США через Аргентину. Однако правительство Аргентины заявило, что не располагает данными о въезде Болсонару в страну.

По результатам подсчета голосов во втором туре выборов президента Бразилии, состоявшемся 25 октября, победу с результатом 51,8% одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. В то же время его оппонент Флавиу Болсонару, победивший в первом туре выборов, во втором получил 48,2%.

Позже он заявил, что его команда юристов будет добиваться отмены результатов голосования.

Агентство Reuters писало, что Лула стал первым кандидатом со времени возвращения Бразилии к демократии в 1980-х годах, избранным президентом после того, как в первом туре он занял второе место.

В 2022 году Лула победил действовавшего тогда президента и отца Флавиу — Жаира Болсонару. Позже тот пытался отменить результаты выборов на фоне массовых беспорядков в Бразилии. В настоящее время Болсонару отбывает 27-летний тюремный срок за подготовку неудавшегося государственного переворота.

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27 октября стало известно, что Верховный суд Бразилии обязал Флавиу Болсонару сдать паспорта в рамках расследования возможного отмывания денег.