Президент США Дональд Трамп заявил в Китае, что не будет заключать никаких соглашений по Украине без участия Киева.

Об этом сообщила корреспондентка Fox News после беседы с американским лидером накануне его встречи с Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным в Китае.

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Трамп заявил, что готов обсуждать с Китаем и Россией ограничение ядерных вооружений.

Комментируя увеличение ядерного арсенала Китая, Трамп отметил: «Я бы хотел, чтобы они этого не делали».

Он также заявил, что готов к проведению инспекций вооружений во всех трех странах.

Трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина запланирована на 19 ноября в Шэньчжэне. Как сообщал Белый дом, Трамп хочет обсудить нераспространение ядерного оружия, а тему войны в Украине затрагивать не планируют.

Впрочем, в Европе и Украине эта встреча уже вызывает беспокойство, пишет CNN. Телеканал обращает внимание на то, что трое лидеров, которым за 70 лет, контролируют 90% мирового ядерного оружия, ведут две войны — против Украины и Ирана — и соберутся в одной комнате без четко согласованной повестки дня.

18 ноября Путин и Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры, которые длились около двух часов.