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Дональд Трамп назвал возможную дату следующей встречи с Ким Чен Ыном

Сегодня, 01:57
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Трамп допустил, что следующая встреча политиков пройдет в США

Президент США Дональд Трамп предположил, что его следующая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится в начале 2019 года.

Об этом передает телеканал CNN.

Трамп отметил, что в данный момент рассматриваются три возможных страны, где пройдет встреча. Также президент США сообщил, что нельзя исключать проведения переговоров в США.

Напомним, США и КНДР договорились о полном ядерном разоружении Корейского полуострова во время исторической встречи между лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.

Однако, по данным СМИ, чиновники КНДР пытались утаить от американцев реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов. При этом в Пхеньяне полагали, что Вашингтон не располагает данными о реальном количестве ракет и боеголовок.

Также, согласно последним данным Международного агентства по атомной энергии, Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации.

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Теги:   Дональд Трамп Ким Чен Ын КНДР США

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Дональд Трамп назвал возможную дату следующей встречи с Ким Чен Ыном

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