В первые месяцы президентского срока Трампа представители США при ООН несколько раз пытались передать Ким Чен Иру письмо от американского президента (Фото: REUTERS/Leah Millis/File Photo)

После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп неоднократно пытался возобновить переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном; в частности, он направлял ему письма с предложением восстановить каналы связи. Теперь Трамп заявил, что хотел бы встретиться с ним во время визита в Китай.

Об этом сообщает издание MS Now.

Дональд Трамп неоднократно пытался возобновить контакты с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном после возвращения к власти в прошлом году. Об этом сообщили два источника, осведомленные о дипломатических контактах, которые согласились высказаться на условиях анонимности из-за деликатности этого вопроса.

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По словам источников, в первые месяцы президентского срока Трампа представители США при ООН несколько раз пытались передать Ким Чен Ину письмо от американского президента. В нём Трамп предлагал восстановить каналы связи.

Однако северокорейские дипломаты несколько раз отказывались принять письмо, несмотря на попытки передать его лично, рассказали собеседники.

Неизвестно, удалось ли администрации США в конечном итоге передать письмо Ким Чен Ыну.

17 ноября во время беседы с журналистами в Маниле на Филиппинах Трамп заявил, что Ким Чен Ын, возможно, также приедет в Китай, и они могут встретиться.

На вопрос, хотел бы северокорейский лидер такой встречи, Трамп ответил: Да, хотел бы. Посмотрим, что будет.

Северная Корея наращивает свой арсенал ядерных боеголовок, а также предоставила России войска и ракеты для поддержки её военной агрессии против Украины. Об этом говорится в ежегодной оценке угроз Управления директора Национальной разведки США.

В первые дни после возвращения к власти в январе 2025 года Трамп заявил телеканалу Fox, что снова попытается выйти на связь с Ким Чен Ыном.

Перед поездкой в Азию на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в прошлом году Трамп также выражал желание встретиться с северокорейским лидером. По его словам, в Пхеньяне знали о его приезде, однако встреча так и не состоялась.

В августе этого года Трамп написал в социальной сети Truth Social, что готов существенно сократить совместные военные учения США и Южной Кореи, а также подчеркнул свои очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном.

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Он раскритиковал Сеул за отказ помогать в войне против Ирана и связал с этим, а также с расходами на учения, своё решение об их сокращении. В результате союзники сократили продолжительность ежегодных учений Ulchi Freedom Shield с 11 до пяти дней и уменьшили количество полевых тренировок.

Летом Государственный департамент США заявлял, что Вашингтон готов к переговорам с Северной Кореей без предварительных условий.

Во время своего первого президентского срока Трамп активно использовал личную дипломатию в отношениях с Ким Чен Ыном. Он неоднократно публично подчеркивал их хорошие личные отношения. В 2018—2019 годах лидеры обменялись как минимум 27 письмами.

В июне 2018 года они встретились в Сингапуре, а в феврале 2019-го — во вьетнамском Ханое. Однако саммит в Ханое завершился без заключения соглашения.

В июне 2019 года Трамп и Ким Чен Ын встретились в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями. Тогда они договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, однако последующие встречи лидеров не принесли ощутимых результатов.

Переписка между ними продолжалась и после этого: в июне 2019 года Ким Чен Ын поздравил Трампа с днём рождения после встречи в демилитаризованной зоне, а в январе 2020 года американский президент направил северокорейскому лидеру поздравительное письмо по случаю дня рождения.

19 ноября у Трампа запланирована трехсторонняя встреча с лидерами Китая и РФ.

Агентство Reuters сообщало, что Трамп, Си Цзиньпин и Путин могут обсудить глобальные «горячие точки» — от войн в Украине и Иране до ядерного оружия и искусственного интеллекта. Однако шансы на то, что эта встреча приведёт к заключению крупного соглашения, минимальны.

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В свою очередь издание Financial Times сообщило, что трехсторонняя встреча пройдет без заранее согласованной повестки дня. Журналисты отмечают, что это «необычный шаг» со стороны принимающей стороны, поскольку Си Цзиньпин обычно настаивает на строгом регламенте встреч с иностранными лидерами.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что Путин и Трамп могут обсудить так называемую гуманитарную миссию в Константиновке Донецкой области.