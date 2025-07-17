Разворот позиции президента США Дональда Трампа в отношении РФ, в частности, было результатом многомесячных усилий «ястребов-республиканцев», которые пытались подтолкнуть Трампа к более жесткому отношению к Москве, сообщает The Telegraph .

По данным источников The Telegraph, центральную роль в этих усилиях сыграли посланник США в Украине Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио.

В материале говорится, что, несмотря на то что Келлог продолжал выступать посредником в отношениях с Украиной, в феврале он был отстранен от прямых переговоров между официальными лицами США и Москвой в пользу Стива Виткоффа, не имеющего опыта дипломатической работы.

Сам Виткофф четыре раза лично встречался с Путиным. При этом в интервью с Таккером Карлсоном не смог вспомнить названия украинских территорий, по поводу которых вел переговоры, напоминает The Telegraph.

Однако в последние недели ситуация начала меняться, и, как сообщил The Telegraph помощник конгрессмена, Келлог «в последнее время находится на подъеме»:

«Дипломатический источник добавил, что генерал Келлог „в последние несколько недель взял на себя более важную роль“, в то время как Виткофф был поглощен переговорами с Ираном по ядерной программе», — говорится в сообщении.

Другим «главным двигателем» решения Трампа в отношении России считается госсекретарь Марко Рубио.

The Telegraph отмечает, что с момента вступления в должность Рубио, давний сторонник жесткой внешней политики, который когда-то называл Путина «гангстером», «бандитом» и «военным преступником», взял более примирительный тон по отношению к Москве.

При этом, по словам одного из источников издания в Конгрессе, близкие отношения Рубио с Трампом позволили ему вмешаться, когда Путин в последние недели усилил свои атаки по Украине.

«Многие из нас верили, что россияне все испортят. [Наша тактика заключалась в том, чтобы] уйти с дороги и позволить россиянам напомнить нам, почему это происходит. Они всегда заходят слишком далеко», — сказал помощник конгрессмена.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Также американский президент сообщил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

Инфографика: NV

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин примет активное участие в поставках Украине ЗРК Patriot, в рамках новой инициативы США.

По словам источника The New York Times, вооружение, которое НАТО должно закупить у США для нужд Украины, почти полностью готово к немедленной отправке.

16 июля президент Трамп заявил, что ракеты для зенитных комплексов Patriot уже начали отправлять в Украину.

«Их (ракеты — ред.) же отправляют. Они поступают из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях Соединенные Штаты получают полную оплату», — подытожил глава Белого дома.