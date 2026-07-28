Зеленский и Трамп в Анкаре 8 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп планирует во вторник, 28 июля, провести в Белом доме отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, во время встречи Трампа с Зеленским лидеры обсудят текущий мирный процесс между Россией и Украиной.

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«Пришло время положить конец войне», — добавил представитель Белого дома.

Во время встречи с Нетаньяху американский лидер планирует обсудить войну с Ираном, ход переговоров с Ливаном и усилия по расширению Соглашений Авраама.

Отмечается, что Трамп признал, что он и Нетаньяху не достигли полного согласия по вопросу Ирана, но подчеркнул, что позиции обоих лидеров остаются очень близкими.

«У нас есть небольшие разногласия, но наши позиции довольно близки», — сказал Трамп.

24 июля агентство Reuters со ссылкой на украинский источник сообщило, что накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в США украинские и американские официальные лица обсуждали предложение о прекращении огня в воздухе и что это предложение планировалось передать российской стороне.

Издание отмечало, что Украина уже обращалась к российскому диктатору Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня. Ранее эти предложения были отвергнуты, но теперь, как отметил источник Reuters, на Путина может повлиять давление, которое оказывают на российскую экономику украинские удары по инфраструктуре и логистике России.

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны встретиться в Вашингтоне 28 июля.