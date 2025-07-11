Трамп заявил, что 14 июля сделает «важное заявление» о России

11 июля, 07:28
Президент США Дональд Трамп анонсировал на 14 июля важное заявление, касающееся России (Фото: REUTERS/Ken Cedeno)

Президент США Дональд Трамп анонсировал на понедельник, 14 июля, важное заявление, касающееся страны-агрессора России. Об этом он сказал телеканалу NBC News 10 июля.

Он не уточнил, что это будет за заявление.

«Я думаю, у меня будет важное заявление по России в понедельник», — сказал Трамп.

Он также повторил, что «разочарован Россией».

4 июля Трамп во время общения с журналистами заявил, что «разочарован» последним телефонным разговором с диктатором Владимиром Путиным.

8 июля президент США заявил, что Путин говорит «много бреда», и его слова не имеют смысла. Он также не исключил ужесточения санкций против страны-агрессора России.

Издание Politico и другие СМИ писали, что риторика Трампа об Украине в последние дни изменилась. В частности, он возобновил американскую военную помощь и анонсировал поставки Украине дополнительной системы Patriot.

10 июля в Кулуа-Лумпуре (Малайзия) прошла встреча государственного секретаря США Марко Рубио и главы Министерства иностранных дел страны-агрессора РФ Сергея Лаврова. Среди тем обсуждения были война России против Украины, ситуация вокруг Ирана и Сирии, вопросы, связанные с нормализацией работы дипломатических миссий двух стран.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Дональд Трамп Россия Россия-США Украина-США

