Разрыв с Нетаньяху. Трамп заявил о «настоящем голоде» в секторе Газы

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии в понедельник, 28 июля.

«Мы собираемся создать продовольственные центры, и мы собираемся сделать это вместе с некоторыми очень хорошими людьми, мы собираемся предоставить средства, мы только что получили триллионы долларов, у нас есть много денег, и мы собираемся потратить немного денег на еду», — отметил Трамп.

По словам американского лидера, другие страны также присоединяются к США.

Кроме этого, Трамп отверг заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в Газе «нет голода», и назвал Израиль ответственным за ограничение помощи региону.

«Это самый настоящий голод. Я это вижу, и это невозможно подделать. Поэтому мы будем еще больше вовлечены», — отметил президент США.

В то же время он призвал ХАМАС освободить заложников, которые удерживаются в Газе, чтобы облегчить процесс переговоров.

Как пишет Politico, слова Трампа были гораздо более критическими по отношению к стратегии Нетаньяху, чем всего несколько дней назад. В воскресенье Трамп сообщил журналистам, что говорил с Нетаньяху на выходных.

«Я сказал Израилю, я сказал Биби, что теперь, возможно, придется действовать по-другому», — сказал Трамп.

20 июля ЦАХАЛ объявил о начале наземных операций в Дейр-эль-Бала — районе в центре сектора Газа.

24 июля американские, британские и французские медиа Reuters, ABC News, AP, BBC и AFP заявили, что их журналисты в секторе Газа голодают. В их заявлении было сказано, что в настоящее время журналисты сталкиваются с теми же «ужасными обстоятельствами, что и те, о ком они освещают события».

25 июля телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленного представителя организации World Central Kitchen сообщил, что Израиль разрешил иностранным странам доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты сокращают участие в переговорах по прекращению огня в Газе между Израилем и ХАМАС и отзывают свою переговорную группу из Катара для консультаций.