Трамп анонсировал «крупную сделку» относительно Украины, которая может «охватить всю Европу»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время может быть заключено масштабное соглашение относительно Украины , которое может «охватить всю Европу».

Об этом он заявил в четверг, 5 ноября, во время общения с журналистами в Белом доме.

«Сделка будет заключена. Это будет большая сделка, и она охватит не только Украину. Это будет очень большая сделка. Она охватит не только Украину — я бы даже сказал, что она может охватить всю Европу. Это будет большая, замечательная сделка, и все будут в восторге», — заявил Трамп.

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В то же время президент США не стал раскрывать подробности возможных договоренностей.

Трамп также сообщил, что встречался с посланником российского диктатора Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. В то же время американский президент отметил, что с украинской делегацией не встречался.

Переговоры Украины, России и США — что известно

28 октября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что консультации Украины, США и России состоятся после 4 ноября. По его словам, дата будет зависеть от ситуации на фронте и «общей обстановки».

Тогда Зеленский рассчитывал, что встреча состоится до 10 ноября. Киев стремится провести трехсторонние переговоры до возможной встречи США, Китая и России на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

Позже Виткофф и Песков подтвердили, что переговоры в Абу-Даби состоятся 10−11 ноября. Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский.

Зеленский настаивал на участии Европы в этих переговорах, но заявил, что Украина не будет срывать встречу, если США будут настаивать на трехстороннем формате. Киев не рассматривает территориальные уступки: по словам президента, это «красная линия», которую могут обсуждать только лидеры.

26 октября Украинская правда со ссылкой на источники писала, что украинская команда пытается сместить фокус переговоров с территориальных требований Москвы на будущую систему безопасности Украины и Европы.

3 ноября агентство Bloomberg сообщило, что в Кремле утратили уверенность в Трампе: там больше не верят, что он сможет принудить Украину согласиться на российские условия. Поэтому, по данным агентства, Путин делает ставку на затягивание войны, усиление ударов по Украине и давление на европейских союзников Киева.