Дом посла Украины в Ватикане неизвестные измазали экскрементами 2 декабря, 20:19 Андрей Юраш (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

В дом посла Украины при Святом Престоле Андрея Юраша в четверг, 1 декабря, вломились неизвестные и измазали входную дверь, лестницу и стены экскрементами.

Об этом Юраш рассказал в комментарии ANSA.

«Мы не знаем, кто физически совершил вандализм, но мы можем представить, кто заказал все это», — сказал он.

Посол назвал произошедшее «скоординированной кампанией и добавил, что подобных эпизодов, которые произошли в Европе, около десяти.

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На вопрос, подозревает ли Юраш в произошедшем Кремль, посол ответил: «думаю да, прямо или косвенно». Посол отметил, что полицию попросили немедленно вмешаться.

«Думаю, меры безопасности будут усилены», — добавил он.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, пострадал один человек. Украинский посол в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, адресованная ему.

После этого ряд посольств и консульств Украины получили окровавленные посылки с глазами животных. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, всего было 17 случаев, когда посольства получали письма со взрывным устройством или письма, содержащие части животных, такие как глаза коров и свиней.