Дом посла Украины в Ватикане неизвестные измазали экскрементами
Андрей Юраш (Фото:Vatican Media/Handout via REUTERS)
В дом посла Украины при Святом Престоле Андрея Юраша в четверг, 1 декабря, вломились неизвестные и измазали входную дверь, лестницу и стены экскрементами.
Об этом Юраш рассказал в комментарии ANSA.
«Мы не знаем, кто физически совершил вандализм, но мы можем представить, кто заказал все это», — сказал он.
Посол назвал произошедшее «скоординированной кампанией и добавил, что подобных эпизодов, которые произошли в Европе, около десяти.
На вопрос, подозревает ли Юраш в произошедшем Кремль, посол ответил: «думаю да, прямо или косвенно». Посол отметил, что полицию попросили немедленно вмешаться.
«Думаю, меры безопасности будут усилены», — добавил он.
30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, пострадал один человек. Украинский посол в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, адресованная ему.
После этого ряд посольств и консульств Украины получили окровавленные посылки с глазами животных. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, всего было 17 случаев, когда посольства получали письма со взрывным устройством или письма, содержащие части животных, такие как глаза коров и свиней.