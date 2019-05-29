Должные политические условия. Макрон назвал причины для встречи в Нормандском формате
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов организовать встречу в Нормандском формате когда для этого сложатся «должные политические условия».
Об этом сообщает Интерфакс.
«Я этого хочу, я эту встречу организую как можно скорее, потому что Франция выступила с этой инициативой», — заявил Макрон.
Президент Франции также отметил, что вскоре проведет переговоры на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, обсудив возобновление переговоров в Нормандском формате.