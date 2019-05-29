Должные политические условия. Макрон назвал причины для встречи в Нормандском формате Сегодня, 04:14 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Piroschka van de Wouw Макрон заявил также, что вскоре переговорит с Зеленским REUTERS/Piroschka van de Wouw

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов организовать встречу в Нормандском формате когда для этого сложатся «должные политические условия».

Об этом сообщает Интерфакс.

«Я этого хочу, я эту встречу организую как можно скорее, потому что Франция выступила с этой инициативой», — заявил Макрон.

Президент Франции также отметил, что вскоре проведет переговоры на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, обсудив возобновление переговоров в Нормандском формате.