Изъятые у Трампа документы содержат секретную информацию о Китае и Иране — The Washington Post 21 октября, 20:57 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Brian Snyder)

Документы, которые были найдены ФБР в резиденции экс-президента США Дональда Трампа, содержат крайне секретные разведданные по Китаю и Ирану, утверждают источники The Washington Post.

По словам собеседников газеты, если такая информация будет передана другим, то «она может раскрыть методы сбора разведданных, которые Соединенные Штаты хотят скрыть от всего мира».

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При этом собеседники издания отмечают, что в одном из документов, которые изъяли ФБР, описывается ракетная программа Ирана, а в других указана «очень секретная разведывательная работа», направленная на Китай.

В WP подчеркивают, что документы о Китае и Иране считаются наиболее чувствительными среди всех, которые обнаружили сотрудники ФБР в резиденции Трампа.

Представители экс-президента США отказались давать любые комментарии изданию насчет этих документов.

В августе 2022 года Федеральное бюро расследований при обысках 45-го президента США Дональда Трампа обнаружило 11 комплектов секретных документов.

9 августа ФБР провело обыск в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида.

10 февраля стало известно, что 45-й президент США Дональд Трамп до сих пор поддерживает общение с лидером КНДР Ким Чен Ыном.