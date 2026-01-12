«Документ исторического уровня». Зеленский поручил подготовить и передать США финальную версию договора о гарантиях безопасности

Зеленский поручил завершить разработку документа по гарантиям безопасности от США для Украины (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что поручил финализировать и передать для рассмотрения на самом высоком уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов.

Об этом он сказал в понедельник, 12 января, после заслушивания доклада украинской переговорной группы.

По его словам, обсудили график на следующие две недели, включая будущие встречи, подготовку документов и возможное их подписание.

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«Это должен быть документ [по гарантиям безопасности] исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас», — добавил Зеленский.

Президент поручил премьер-министру Юлии Свириденко, вице-премьер-министру Тарасу Качке и министру Алексею Соболеву обеспечить полное сопровождение и экспертизу экономических аспектов соглашений между Украиной и США, а также трехсторонних соглашений между Украиной, Европой и Америкой.

«Определили необходимые параметры для механизмов использования средств на восстановление, которые будут поступать от наших партнеров. Понимаем, что американская сторона находится в коммуникации с Россией относительно базовой политической рамки для окончания войны. Мы сформулировали наше видение, и должен быть четкий фидбек от России, готовы ли они закончить войну на реальных условиях», — подчеркнул Зеленский.

Если же Россия не проявит готовности к миру, давление на агрессора должно усиливаться, добавил он.

«Видим правильную тактику и в отношении танкеров теневого флота, и по финансовым схемам, которые помогают маргинальным режимам из других частей мира обходить введенные против них санкции. Аналогичные практики надо расширять и на Россию — если там выберут войну, ответом мира должно стать максимальное ограничение российских экспортных доходов», — сказал глава государства.

9 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинская делегация и президент Владимир Зеленский готовы отправиться в США для продолжения переговоров по гарантиям безопасности, если будет приглашение со стороны Вашингтона.

6 января в Париже на уровне лидеров состоялась встреча Коалиции желающих, в которой лично принимал участие президент Украины Владимир Зеленский. Со стороны США прибыли спецпосланники американского лидера Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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По результатам встречи лидеры Украины, Франции и Британии подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Коалиция желающих также приняла декларацию, в которой подтвердила готовность взять на себя обязательства по системе политических и юридически обязывающих гарантий для Украины, которые начнут действовать после прекращения огня.

По информации Politico, США не стали подписывать совместную декларацию. Европейская правда также сообщила со ссылкой на источник, что из финального текста декларации исчезла фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России.

8 января Зеленский заявил, что документ по гарантиям безопасности для Украины фактически готов к окончательному согласованию на высшем уровне с участием президента США Дональда Трампа.