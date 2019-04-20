Доклад на 120 ст. Российское посольство в США обвинило Штаты в "серьезной русофобии" Сегодня, 17:45 602 Цей матеріал також доступний українською flickr Посольство призвало США отказаться от обвинений в РФ flickr

Посольство РФ в США опубликовало доклад Рашагейт-истерия Дело о серьезной русофобии на 120 страниц, в котором собраны примеры необоснованных обвинений во вмешательстве в президентские выборы в Штатах в 2016 году.

Об этом сообщает Настоящее время.

Посольство призвало отказаться от подобных обвинений.

Доклад разделен на темы, каждая из них состоит из двух частей: Примеры истерии с примерами безосновательных, по мнению посольства, обвинений и Реальность, где приведены заявления МИД России и публикации в поддержку позиции российской стороны.

"Прошло почти три года с тех пор, как в американских СМИ появились первые фальшивые новости на тему российского вмешательства и заговоры, которые были впервые запущены с целью дискредитации кандидатуры Дональда Трампа, а потом саботажа его деятельности в должности, включая попытки дестабилизировать отношения России и США", - говорится в докладе.

Также в докладе отмечается, что такие действия США направлены на то, чтобы "подорвать демократию".

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и русскими. В то же время Мюллер доказал, что российское правительство финансировало кампанию по незаконному вмешательству в президентские выборы 2016 года, включая попытки получить несанкционированный доступ к документам и электронных писем Демократической партии и кампании Хиллари Клинтон.