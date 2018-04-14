Доклад Франции о химическом оружии в Сирии: Россия обеспечивала прикрытие

Министерство обороны Франции опубликовало доклад о подпольной разработке химического оружия в Сирии, в котором отмечается, что Россия обеспечивала "политическое прикрытие" применению отравляющих веществ режимом Асада.

Франция заявляет, что Сирия продолжает подпольно производить отравляющие вещества, несмотря на то, что в 2013 году ООН приняла резолюцию об уничтожении сирийского химоружия.

В докладе утверждается, что 7 апреля в Думе произошла именно химическая атака. Это следует из многочисленных видео и фотосвидетельств, характер которых указывает на то, что они не были сфабрикованы. С большой долей вероятности можно утверждать, что за химической атакой в Думе стоит сирийский режим, утверждается в документе.

В докладе указано, что с апреля 2017 года режим Асада участил случаи применения химического оружия. Так, 4 апреля в Хан-Шейхуне десятки человек погибли в результате применения зарина. Также во многих случаях использовался хлор. 17 ноября 2017 года химическое оружие применили в деревне Хараста.

Минобороны Франции отмечает, что военное присутствие России предоставляет режиму Асада превосходство в воздухе и полную свободу военных действий.

"Россия бесспорно оказывала активную военную поддержку при операциях по взятию под контроль Восточной Гуты. Она также обеспечивала сирийскому режиму постоянное политическое прикрытие в отношении использования химического оружия, и в в СБ ООН и в Организации по запрещению химического оружия", - говорится в заключительной части доклада.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Британия.

Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников".

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

На последнем заседании СБ ООН представитель России заявил, что химическая атака в Думе была инсценирована.