Доказательства достаточно очевидны: Меркель о химатаке в Восточной Гуте

По словам Меркель, международное сотрудничество в этом вопросе обязательно

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что доказательства использования отравляющих веществ против жителей сирийской провинции Восточная Гута "очевидны".

Об этом она сказала на фоне заявлений российских военных, которые отрицают не только причастность к инциденту Москвы или Дамаска, но и сам факт химатаки.

В связи с этим Меркель выступила за международное сотрудничество в этом вопросе, передает Интерфакс-Украина.

"Достаточно очевидны доказательства, что в Восточной Гуте было применение химического оружия. И далее нужно исследовать этот вопрос. Пугает то, что там происходит. Международное сотрудничество в этом вопросе обязательно", - подчеркнула она во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

При этом глава немецкого правительства добавила, что, помимо украинского лидера, обсудила эту ситуацию с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее сообщалось, что 7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума сирийской провинции Восточная Гута погибли по меньшей мере 70 человек.

В сою очередь российские военные утверждают, что химические атаки в Сирии были "инсценированы".