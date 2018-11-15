15 ноября 2018, четверг

Договоренности Венгрии с действующей властью Украины невозможны - Орбан

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Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта невозможны. 

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Орбан подчеркнул, что в скором времени в Украине пройдут президентские выборы, и если ситуация не ухудшится - это станет большим достижением.

Отношения между Венгрией и Украиной в последнее время заметно ухудшились. Будапешт обвиняет Киев в притеснении венгерского меньшинства на Закарпатье. Украинская сторона категорически отвергает эти обвинения и указывает на то, что жителям региона тайно выдают венгерские паспорта.

"Мы выясним, продолжится ли нынешний венгерский курс", - сказал он.

По словам политика, Будапешт контактирует с потенциальными победителями выборов и уже пытается обсудить необходимые изменения, которые могут быть приняты после смены власти.

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Премьер не исключил, что Украина еще может вернуться на путь дружбы или стратегического партнерства с Венгрией. Орбан считает, что это единственный путь, которым Киев может идти в НАТО и ЕС.

Премьер-министр указал, что Украина является страной, которая "не имеет обозримой перспективы вступления в НАТО или вступления в ЕС".

"Мы надеемся, что Украина будет союзной, дружественной и не будет преследовать венгров, которые сегодня являются гражданами Украины, и воспользуется возможностью того, что Венгрия готова участвовать в развитии Закарпатья и за его пределами и способствовать стабилизации и развития Украины", - сказал он.

Ранее Орбан заявил, что сомневается в реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО. По его словам, на пути будет стоять желание России восстановить старый порядок. 

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