Договор с РФ по Азовскому морю еще не исчерпал себя - МИД Украины Сегодня, 18:17 47 Цей матеріал також доступний українською МИД Украины:Договор 2003 года сейчас не исчерпал полностью свой потенциал

МИД Украины рассматривает возможность денонсации Договора с РФ по Азовскому морю, подписанного в 2003 году, но документ еще не исчерпал себя в исках против России в международных судах.

Об этом заявил заместитель главы МИД Василий Боднар, сообщает Интерфакс-Украина.

Замглавы МИД пояснил, что в данный момент продолжается подача документов в международные суды и согласовываются процессуальные нюансы.

"Для нас важно продолжить процесс выхода из договоров, которые для нас не важны. Но Договор 2003 года сейчас не исчерпал полностью свой потенциал. Если в одностороннем порядке денонсируем Договор, это не значит, что денонсацию признает российская сторона. Как было с договорами о размещении Черноморского флота. Российская сторона отказалась от них. А мы считаем их действующими", - добавил он.

"Сейчас вопрос о денонсации Договора об Азовском море находится на рассмотрении. Я думаю, что это своевременно. Но когда это будет, я не скажу", - отметил Боднар.

Напомним, согласно положениям Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами Украины и России.

28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине. Военное положение продлится до 26 декабря 2018 года.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.

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