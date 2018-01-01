Договор о дружбе с Россией. Есть ли смысл его прекращать Сегодня, 19:59 33 Цей матеріал також доступний українською Эксперты считают, что расторжение договора о дружбе с Россией не повлияет на отношения с ней

Президент подал в парламент законопроект, который прекращает действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Соглашение не будет действовать с 1 апреля следующего года.

О прекращении действия договора, причиной которого названо продолжающееся и существенное нарушение со стороны Российской Федерации норм этого документа говорится в сюжете Радио НВ.

Президентский законопроект

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко выразила надежду, что народные депутаты поддержат такую ​​инициативу и рассмотрят документ уже в четверг, 6 декабря.

"Президентом предложен законопроект о прекращении - не расторжении, не непролонгацию - а прекращение действия Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Российской Федерацией. Это логичный шаг после того, как со стороны Российской Федерации в одностороннем порядке фактически все пункты этого договора были нарушены. И территориальная целостность украинских границ, и уважение прав и свобод украинских граждан, и невмешательство во внутренние дела Украины", - заявила представитель президента.

Это логичный шаг после того, как со стороны Российской Федерации в одностороннем порядке фактически все пункты этого договора были нарушены

Напомним, договор о дружбе между странами сроком на 10 лет подписали тогдашние президенты - Леонид Кучма и Борис Ельцин еще в 1997-м году. Согласно условиям, стороны обязались, в частности, "уважать территориальную целостность и суверенитет" двух стран. Действие договора автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его не меньше, чем за полгода до окончания десятилетнего периода. Десятилетний срок соглашения истекает 1 апреля следующего года.

В сентябре 2018 года договор о дружбе рекомендовал расторгнуть Совет нацбезопасности и обороны.

Комитет по иностранным делам ждет Климкин

Между Украиной и Россией более 450 межгосударственных и межведомственных соглашений, требующих ревизии. Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко. Она подтвердила, что на этой неделе Комитет планирует рассмотреть данный законопроект. В то же время депутаты ожидают копию ноты МИД Украины в Россию о непродлении договора. По ее словам, депутаты уже два месяца не могут пообщаться с министром иностранных дел.

"Мы действительно ожидаем, что на заседании Комитета будет присутствовать лично министр иностранных дел и также, что наконец Комитет сможет получить и увидеть ноту о прекращении этого договора, которую украинский МИД направил еще 24 сентября, а Комитет по сих пор не может увидеть эту ноту. Так же как и не может увидеть на заседаниях министра иностранных дел. Увидеть, какие же это соглашения, о которых он говорит, аж 40, они планируют прекратить на пятом году российской агрессии. Также мы бы хотели увидеть эту ревизию договорно-правовой базы с Российской Федерацией", - заявила Гопко.

Договор давно не работает

От договора о дружбе с Россией сегодня ничего не осталось, сказал в эфире Радио НВ заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков. Единственное, что Украину интересует в договоре, - это то, что Россия формально обязалась уважать украинские границы. Впрочем, в случае, если бы договора не было, все равно есть нормы международного права о нерушимости границ. Смысл договоренности давно утрачен, сказал специалист.

"Даже если бы этот договор существовал и дальше, это не тот принципиальный момент, который что-то решает в нашем взаимодействии с Российской Федерацией. Сейчас гораздо более принципиальные моменты - это практические шаги по усилению обороноспособности. Можно еще практичнее говорить - закладка до конца года первого ракетного катера класса Лань-Веспа, завершение работ над противокорабельной крылатой ракетой Нептун. Это сейчас гораздо важнее", - считает Белесков.

Даже если бы этот договор существовал и дальше, это не тот принципиальный момент, который что-то решает в нашем взаимодействии с Российской Федерацией

Расторжение международных экономических договоров с РФ никак не повлияет на экономическую ситуацию в Украине. Об этом сообщил экономист Виктор Скаршевский. По его словам, экспорт из Украины в Россию за последние шесть лет уменьшился в пять раз, были разорваны экономические связи. Если еще что-то разорвать или отменить, то мы не почувствуем негативных последствий, так как они уже произошли, говорит экономист. Также он добавил, что с 1 января 2016 года не существует зоны свободной торговли с Россией, и разрыв договора о ЗСТ инициировала именно Российская Федерация, а не Украина. При этом Скаршевский отметил, что импорт из России растет в последние два года, благодаря политике Украины. Например, когда началась блокада Донбасса, импорт угля из России увеличился вдвое.

"Украина для них не является чем-то стратегическим и важным. Поэтому все эти разговоры о договорах - это исключительно политическая вещь. Он и так заканчивается - ну, тут надо показать на пятом году своего правления, он все-таки не хочет дружить с Россией. Договорами отвлекают нас от реального положения дел, от анализа и принятия решений. Уже начало сокращаться промышленное производство, если брать месяц к месяцу", - заявил Скаршевский.

В МИД России уже отреагировали на прекращение Договора о дружбе. В ведомстве считают, что нанесен "колоссальный вред не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины".