«Маяк надежды». Генсек ООН убежден, что соглашение о «зерновом коридоре» поможет избежать продовольственной катастрофы

22 июля, 17:58
Генсек ООН Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Генсек ООН Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Генсек ООН Антониу Гутерриш убежден, что соглашение о «зерновом коридоре», подписанное Украиной, Россией и Турцией в Стамбуле, поможет избежать продовольственной катастрофы в мире.

«Соглашение, подписанное сегодня Украиной, Российской Федерацией и Турцией под эгидой ООН, открывает путь для коммерческого экспорта продуктов питания из Украины в Черном море», — написал он в Twitter.

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Он подчеркнул, что соглашение поможет избежать катастрофы с нехваткой продовольствия для миллионов людей во всем мире.

«Это маяк надежды, возможности и облегчения», — пишет он.

https://twitter.com/antonioguterres/status/1550488103344807936

В пятницу, 22 июля, Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. На подписании в Стамбуле присутствовал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Зерно с территории Украины будут экспортировать через три порта — Одесса, Южный и Черноморск.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Турция Российская агрессия Стамбул Зерновые Антонио Гутерриш

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