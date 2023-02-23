Сунак прокомментировал прекращение участия России в договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений 23 февраля, 19:08 Риши Сунак констатировал, что Россия разрушила систему безопасности в мире, напав на Украину (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Во время интервью с украинскими журналистами, среди которых был корреспондент NV, премьер-министр Великобритании Риши Сунак прокомментировал прекращение участия России в договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

В ответ на просьбу оценить заявление России о прекращении участия в СНВ-III, Сунак констатировал в интервью, что Россия разрушила предыдущую систему безопасности в Украине, «ведь Россия предоставляла определенные гарантии по контролю, которые были нивелированы».

Видео дня

«Это показывает необходимость бороться с российской агрессией сейчас. Поэтому мы помогаем Украине защищать себя и накладываем значительные санкции на Россию. В этом смысле, Соединенное Королевство играет лидерскую роль в их разработке и сотрудничестве с союзниками для превращения их в мощный инструмент», — сказал премьер Великобритании.

21 февраля, выступая перед федеральным собранием РФ, диктатор Владимир Путин заявил, что Россия «приостанавливает» участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Это единственный крупный договор о контроле над ядерными вооружениями, заключенный между Россией и США, который оставался в силе.

На следующий день Совфед РФ одобрил соответствующий закон российского диктатора Владимира Путина.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал такое решение «досадным и безответственным», генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ его пересмотреть.



Россия также была одной из подписантов Будапештского меморандума, гарантировавших Украине уважение к ее границам и суверенитету и их защиту в обмен на отказ от ядерного оружия.