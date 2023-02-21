Украина отреагировала на решение России выйти из Договора о стратегических наступательных вооружениях

21 февраля, 20:57
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МИД Украины (Фото:МИД Украины/Facebook)

МИД Украины (Фото:МИД Украины/Facebook)

Решение страны-агрессора России во вторник, 21 февраля, приостановить участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений — очередной провокационный шаг Кремля.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщает пресс-служба ведомства.

В МИД подчеркнули, что страна-агрессор продолжает сознательно разрушать существующую архитектуру ядерного разоружения и нераспространения.

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Владимир Путин выступает перед Федеральным собранием РФ. Во время этого выступления он объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (Фото:Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS) Ядерные боеголовки и баллистические ракеты. Что нужно знать о Договоре о стратегических наступательных вооружениях, на который сегодня наплевала РФ

«Подрывая один из важнейших международных договоров в сфере контроля над ядерным оружием, Россия делает очередной дерзкий вызов мировому сообществу, подтверждает свою преступную природу и дальнейшие агрессивные намерения по уничтожению международного мира и безопасности», — отметил Николенко.

Спикер назвал риторику Кремля о возможности применения ядерного оружия неприемлемой и напомнил, что она ставит под угрозу безопасность всего мира. Он призвал мировое сообщество решительно отреагировать на поведение России и немедленно принять меры, чтобы «предупредить и противодействовать любым формам ядерного шантажа со стороны страны-террористки».

21 февраля, выступая перед федеральным собранием РФ, диктатор Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал такое решение «глубоко досадным и безответственным», генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ его пересмотреть.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Ядерное оружие Российская агрессия МИД Украины Ядерное вооружение Россия-США Ядерный шантаж

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