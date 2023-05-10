Распоряжение Путина. РФ вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе — какие ограничения он предусматривал 10 мая, 13:42 Парад в Москве 9 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov)

10 мая 2023 года российский диктатор Владимир Путин издал распоряжение о том, что Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

NV рассказывает, что это за договор и какие ограничения на вооружения он предусматривал.

ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже, его согласование происходило в последние годы Холодной войны.

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Он устанавливал всеобъемлющие ограничения на ключевые категории обычной военной техники в Европе — от Атлантики до Урала — и предусматривал уничтожение части вооружений.

Еще в 2007 году Россия «приостановила» свое участие в договоре, а 10 марта 2015 года, ссылаясь на «де-факто» нарушение НАТО Договора, Россия официально объявила, что «полностью» прекращает свое участие в нем со следующего дня.

Подписантами договора были две группы стран участниц — 16 государств, которые на тот момент входили в НАТО (США, Канада, Дания, Франция, Германия, Греция, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Турция, Великобритания и Бельгия) и шесть членов Варшавского пакта (Болгария, Чехословакия, Венгрия, Польша, Румыния, СССР).

Договор был ратифицирован 30 странами уже после распада СССР и разделения Чехословакии на Чехию и Словакию. Он вступил в силу 9 ноября 1992 года.

Коллективно каждая сторона согласилась, что ни одна из них не может иметь больше

20 тысяч танков;

20 тысяч единиц артиллерии;

30 тысяч боевых бронированных машин;

6800 боевых самолетов;

2 тысяч ударных вертолетов.

Также были установлены лимиты на технику, которую каждая сторона могла иметь в развернутых подразделениях (остальная должна была быть размещена в местах постоянного хранения):

16500 танков;

17 тысяч единиц артиллерии;

27300 боевых бронированных машин.

Договор также дополнительно ограничил число вооружений, которые могла имет любая из стран Европы примерно одной третью от общего количества для стран Европы и ввел другие региональные ограничения — чтобы избежать дестабилизирующей концентрации военной техники.

Все вооружения и оборудование, превышающие ограниченя, должны были быть уничтожены или, если возможно, переоборудованы для невоенных целей.

До 1995 года государства, участвующие в Договоре, завершили и проверили инспекцией уничтожения или переоборудования более 52 тысяч боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских орудий, боевых самолетов и ударных вертолетов.

В 2007 году Россия «приостановила» свое участие в договоре, заявив, что планы США создать военные базы в Румынии и Болгарии являются его нарушением. Россия также признала связь между ратификацией адаптированного договора и выводом ее войск из Грузии и Молдовы «нелегитимной» и «вымышленной». Также в РФ были недовольны тем, что после распада СССР к договору не присоединились страны Балтии и настаивали, что расширение НАТО в 1999 и 2004 годах увеличила число вооружений НАТО выше оговоренного в Договоре.

