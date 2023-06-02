Советник Байдена заявил, что США хотят переговоров с Россией и Китаем по контролю над ядерным оружием 2 июня, 21:49 Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США стремятся возобновить диалог с Россией и Китаем по контролю над ядерным оружием, поскольку Китай стремительно расширяет свой ядерный потенциал, а Россия приостановила участие в договоре о взаимном сокращении арсеналов стратегических ядерных вооружений (СНВ). Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, передает CNN.

«Мы вступаем в новую эру, которая требует новых стратегий и решений для достижения целей, которые мы всегда имели: предотвращение гонки вооружений, снижение риска неправильного восприятия и эскалации и, что самое важное, обеспечение безопасности наших людей и людей во всем мире от ядерной угрозы», — сказал Салливан.

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Заявление Салливана прозвучало на фоне угрозы контроля над ядерными вооружениями, пишет CNN. Он предупредил, что мир пришел к «точке перелома» в вопросе ядерной стабильности.



По оценкам США, Китай может иметь 1500 ядерных боеголовок к 2035 году, если будет продолжать увеличивать свои запасы теми же темпами.

Салливан отметил, что США работают над модернизацией своих ядерных сил, однако не планируют увеличивать их размер.



Он отметил необходимость разработки новых стратегий и решений для безопасности на мировом уровне.



Госдепартамент США в четверг, 1 июня, объявил, что принимает контрмеры в ответ на нарушение страной-агрессором Россией нового Договора о стратегических наступательных вооружениях.

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21 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил, что Россия «приостанавливает» участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал такое решение «глубоко досадным и безответственным», генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ его пересмотреть.