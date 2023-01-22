Если ЕС не изменит политику. Иран допускает выход из Договора о нераспространении ядерного оружия 22 января, 20:00 Хосейн Амир Абдоллахиан (Фото:Iran’s Foreign Ministry/ WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что страна может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Об этом сообщает ISNA.



По словам министра, это может произойти, если Европейский Союз признает Корпус стражей исламской революции (военная ветвь Ирана) террористической организацией.

Видео дня

«Некоторые европейские политики, включая министра иностранных дел Германии, не имеют опыта дипломатии, так что если они не полагаются на мудрость и не исправляют свои позиции, можно предусматривать любую возможность», — сказал Абдоллахиан.

Он добавил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил ему об отсутствии планов реализации такого решения.

18 января Европейский парламент призвал ЕС включить Корпус в список террористических организаций. Вооруженное формирование обвинили в подавлении протестов и поставках беспилотников России.

В ответ на это в парламенте Ирана заявили о планах признать террористическими армии стран ЕС.