Если ЕС не изменит политику. Иран допускает выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

22 января, 20:00
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Хосейн Амир Абдоллахиан (Фото:Iran’s Foreign Ministry/ WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Хосейн Амир Абдоллахиан (Фото:Iran’s Foreign Ministry/ WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что страна может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Об этом сообщает ISNA.

По словам министра, это может произойти, если Европейский Союз признает Корпус стражей исламской революции (военная ветвь Ирана) террористической организацией.

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«Некоторые европейские политики, включая министра иностранных дел Германии, не имеют опыта дипломатии, так что если они не полагаются на мудрость и не исправляют свои позиции, можно предусматривать любую возможность», — сказал Абдоллахиан.

Он добавил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил ему об отсутствии планов реализации такого решения.

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18 января Европейский парламент призвал ЕС включить Корпус в список террористических организаций. Вооруженное формирование обвинили в подавлении протестов и поставках беспилотников России.

В ответ на это в парламенте Ирана заявили о планах признать террористическими армии стран ЕС.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Евросоюз Ядерное оружие Иран Терроризм

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