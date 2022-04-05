Против двух дочек Путина. ЕС может ввести санкции в отношении семьи российского диктатора — WSJ и Вloomberg 5 апреля, 20:50 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Европейский союз рассматривает возможность ввести санкции против двух дочерей российского диктатора Владимира Путина, сообщил неназванный чиновник в комментарии WSJ, а также источники Вloomberg, знакомые с этим вопросом.

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Отмечается, что эти санкции еще не одобрены. Кроме санкции против семьи Путина государства ЕС также рассматривают возможность ввести десятки запретов для российских бизнесменов, политиков, чиновников и членов их семей на поездки, а также заморозить их активов.

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Таким образом, по данным Bloomberg, ЕС пытается ответить на убийство украинских мирных жителей российскими солдатами.

У Путина и его бывшей жены есть две дочки. По данным СМИ, их зовут Мария Воронцова и Катерина Тихонова.

Ранее Евросоюз объявил о пятом пакете санкций в отношении России из-за войны в Украине. Новые санкции затронут импорт угля, запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками и запрет захода судов в порты.

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