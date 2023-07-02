Четыре страны близки к соглашению о предоставлении гарантий безопасности для Украины — СМИ 2 июля, 00:02 В частности, страны предлагают взять обязательства по поставкам оружия (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Несколько стран близки к тому, чтобы заключить соглашение о предоставлении гарантий безопасности для Украины до вступления в НАТО.

Об этом сообщает FAZ.



Журналисты пишут, что соглашение могут подписать на саммите НАТО 11−12 июля в Вильнюсе. Каждая страна подпишет отдельный документ с Украиной. Соответственно, в НАТО Украину примут после завершения войны.

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Соглашение будет включать, в частности, поставки оружия, финансовую помощь и учения. О прямом участии войск стран в защите Украины речь не идет.

Членство Украины в НАТО — что известно

В сентябре прошлого года Украина подала заявку на членство в НАТО, причем несколько стран-членов НАТО поддержали кандидатуру Украины, а другие колебались или отказались занять позицию.



11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что у западных союзников все еще нет единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.