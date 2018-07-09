До 12 тысяч в сутки. Пограничники зафиксировали стремительное увеличение количества поездок украинцев по безвизу

С первых дней июня текущего года пограничники зафиксировали стремительное увеличение количества украинцев, которые едут в страны Евросоюза по безвизовому режиму.

Как сообщили в Госпогранслужбе, в июне была зафиксирована 221 тысяча таких поездок, что в 2,3 раза больше, чем в предыдущем месяце.

В среднем в сутки оформляют от 9 до 12 тысяч украинцев, путешествующих по безвизу.

Отмечается, что этому способствует туристический сезон и окончание в паспортах старого образца срока действия виз, которые ранее приходилось оформлять.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступил в силу 11 июня 2017 года. За это время украинцы более 20 миллионов раз пересекали границу с европейскими странами.

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