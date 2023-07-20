«Не согласовывали». Международный Красный Крест отмежевался от белорусского, глава которого признал, что депортирует детей из Украины 20 июля, 12:41 Дмитрий Шевцов (Фото:Зеркало)

В Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сделали заявление после того, как глава КК Беларуси Дмитрий Шевцов признался, что участвует в депортации украинских детей, и начали расследование.



Ее опубликовали на сайте организации в среду, 19 июля.

Там заявили, что не знали о визите Шевцова на оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей и «не были привлечены ни к каким мероприятиям, в том числе с детьми».

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«Действия любых национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, противоречащие нашей гуманитарной миссии, основополагающим принципам и политике, мы воспринимаем очень серьезно[…] Визит и связанные с ним мероприятия не были согласованы с другими составляющими Движения», — сказано в заявлении.

В организации говорят, что уже передали дело белорусских представителей в Комитет по соблюдению требований и посредничества, который расследует и рассматривает возможные нарушения добропорядочности.

«Мы связались с белорусским Красным Крестом, чтобы выразить нашу серьезную обеспокоенность и прекратить любую подобную деятельность в будущем. Важно отметить: генсек белорусского Красного Креста не выступает от имени МФТКК или любой другой организации движения, и его заявления не отражают нашу точку зрения», — подчеркнули там.

Ранее во время поездки на оккупированную территорию Донецкой области Дмитрий Шевцов заявил пропагандистам, что белорусский Красный Крест «принимал, принимает и будет принимать активное участие» в вывозе детей из Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест Шевцова.

Какая роль Беларуси в депортации украинских детей

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс. Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит, в частности, через территорию Беларуси, заявлял он.

С сентября 2022 года в Беларусь депортировали около 2150 украинских детей в возрасте от шести лет, писала британская The Telegraph.

Всего, по данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

