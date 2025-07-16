Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет, чтобы США давлением вернули Украину за стол переговоров (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков выразил надежду, что США «давят на Украину» для того, чтобы Киев сел за стол переговоров со страной-агрессором .

Об этом сообщает пропагандистское издание Интерфакс.

По его словам, Россия призывает «всех это сделать».

Песков также традиционно обвинил Украину в том, что она якобы «хочет войны» и «воспринимает все слова поддержки не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны».

14 июня российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил, как утверждали пропагандисты, готовность РФ продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков предположил, что новый раунд переговоров с украинской делегацией может снова состояться в Стамбуле.

Переговоры в Стамбуле 2 июня — главное

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и страны-агрессора России. Как утверждают российские СМИ, она длилась более часа. Стороны договорились об обмене военнопленными в формате «всех на всех» двух категорий — тяжелораненых и тяжелобольных и молодых военных в возрасте до 25 лет.

Украина предложила агрессору встречу на уровне лидеров до конца месяца с возможностью присутствия третьей стороны — например, американского президента. После этого спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время переговоры «вряд ли» состоятся.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что во время переговоров Россия предложила Украине прекращение огня на «два-три дня», чтобы забрать тела погибших. Президент Зеленский после этого назвал россиян идиотами, объяснив, что это и так происходит на поле боя между военными, а прекращение огня нужно для того, чтобы убитых не было. Украина предлагает России безусловное прекращение огня на 30 дней, агрессор отказывается.

Также Зеленский заявлял, что министр обороны Рустем Умеров контактирует с главой российской делегации Владимиром Мединским. По его словам, после завершения обменов стороны планируют обсудить дальнейшие шаги.

20 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Россия не намерена заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, поскольку обладает «стратегическим преимуществом» в войне.