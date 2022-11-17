Несмотря на «сигналы» от Путина. В Кремле отказались от «публичных» переговоров с Украиной 17 ноября, 14:35 Дмитрий Песков заявил, что ему трудно представить публичные переговоры с Украиной (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Пресс-секретарь кремлевского режима Дмитрий Песков ответил на предложение президента Владимира Зеленского по поводу "публичных" переговоров с РФ.

Такую инициативу украинский лидер озвучил в ответ на «сигнал» от западных партнеров о том, что российский диктатор Владимир Путин после своего военного фиаско готов к «прямому» диалогу.

Видео дня

«Я получил сигналы, что Путин хочет прямых переговоров. Я такие сигналы получал. Я предложил публичную форму, потому что Россия ведет публичную войну», — рассказал он журналистам в среду, 16 ноября.

В свою очередь Песков заявил, что такой формат РФ не подходит.

«Трудно себе представить вообще публичные переговоры… Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени», — посетовал он в комментарии российской пропаганде, добавив, что отказ Путина от такого формата якобы свидетельствует о том, что Украина «не хочет никаких переговоров».

РФ начали настаивать на «диалоге» после своего позорного поражения в Херсонской области в результате контрнаступления ВСУ.

В свою очередь Зеленский во время саммита G20 на Бали озвучил ряд условий, которые российская сторона назвала «нереалистичными».