Заговорили о «тонких гранях». Как Кремль впервые отреагировал на разгром под Харьковом и на общественное недовольство в РФ 13 сентября, 18:36 ВСУ освобождают захваченные районы Харьковской области (Фото:Генеральный штаб)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков во вторник, 13 сентября, прокомментировал поражения войск страны-террориста в Харьковской области и критику со стороны россиян в соцсетях.

Как сообщает российское агентство Интерфакс, Песков заявил, что россияне поддерживают Путина — «это подтверждают настроения людей, их действия, участие в выборах и выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос».



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«Общественное мнение настолько чувствительно к тому, что происходит в рамках специальной военной операции, понятно, что общественное мнение реагирует весьма и весьма эмоционально», — ответил спикер главы кремлевского режима на просьбу прокомментировать критику в Telegram-каналах на фоне стремительного контрнаступления ВСУ и поражений российских оккупантов на фронте.



Песков также утверждает, что в стране-агрессоре существует «плюрализм» в отношении «критически настроенных точек зрения, пока они остаются в рамках действующего законодательства», но «грань весьма тонкая».



ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

13 сентября заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября защитники Украины освободили 3 800 квадратных километров в Харьковской области — более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч украинцев. Она уточнила, что реальное количество освобожденных населенных пунктов почти в два раза больше.

В Оперативном командовании Юг 12 сентября сообщили, что Силы обороны юга с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных территорий — более 500 кв. километров.

По оценкам ISW, ВСУ освободили больше территории, чем российские войска захватили с апреля. Аналитики CIT предположили, что в ходе контрнаступления ВСУ в Харьковской области Россия потеряла 125 танков, БМП и БТР, а также два самолета.



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