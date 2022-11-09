Песков тайно посетил оккупированный Луганск, где «обучал» пропагандистов 9 ноября, 12:02 Песков в оккупированном Луганске учил российских пропагандистов врать о происходящем (Фото:Evgenia Novozhenina/Reuters)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков тайно посетил оккупированный Луганск, где встретился с кремлевскими пропагандистами.

Об этом сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, пишут РИА Новости.

По его словам, Песков вернулся из захваченного РФ Луганска в ночь на 9 ноября. Он проводил там программу обучения для пропагандистов и «пресс-служб „ЛНР“ и „ДНР“».

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Сколько времени пресс-секретарь диктатора провел в оккупированном Донбассе, не уточняется.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российский диктатор Владимир Путин еще ни разу не приезжал на захваченные территории Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Песков заявлял, что он посетит Донбасс, «когда придет время».

В конце июня в Украину якобы прибыл министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу. Сообщалось, что он посетил командные пункты российских военных на оккупированных территориях.