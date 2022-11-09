Песков тайно посетил оккупированный Луганск, где «обучал» пропагандистов
Песков в оккупированном Луганске учил российских пропагандистов врать о происходящем (Фото:Evgenia Novozhenina/Reuters)
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков тайно посетил оккупированный Луганск, где встретился с кремлевскими пропагандистами.
Об этом сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, пишут РИА Новости.
По его словам, Песков вернулся из захваченного РФ Луганска в ночь на 9 ноября. Он проводил там программу обучения для пропагандистов и «пресс-служб „ЛНР“ и „ДНР“».
Сколько времени пресс-секретарь диктатора провел в оккупированном Донбассе, не уточняется.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российский диктатор Владимир Путин еще ни разу не приезжал на захваченные территории Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.
Ранее Песков заявлял, что он посетит Донбасс, «когда придет время».
В конце июня в Украину якобы прибыл министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу. Сообщалось, что он посетил командные пункты российских военных на оккупированных территориях.