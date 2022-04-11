Кремль прокомментировал возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО уже этим летом 11 апреля, 14:57 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков заявил, что НАТО якобы «инструмент, заточенный на конфронтацию» (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Кремлевский режим, начавший полномасштабное вторжение в Украину под предлогом защиты от расширения Североатлантического альянса, сам подтолкнул к вступлению в него новых членов.

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Согласно данным The Time, Финляндии и Швеции, которые долгое время предпочитали внеблоковый статус, могут присоединиться к НАТО уже летом 2022 года.

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Кремлевский режим такое известие воспринял с возмущением.

По словам его спикера Дмитрия Пескова, вступление этих стран в НАТО якобы все равно не обеспечит безопасности европейских стран.

«Сам по себе Альянс, скорее, инструмент, заточенный на конфронтацию. Это не тот Альянс, который обеспечивает мир и стабильность. Дальнейшее расширение Альянса не принесет дополнительно безопасность на европейский континент», — заявил он в комментарии российской пропаганде.

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