Кремль отреагировал на возможность создания Британией нового альянса с участием Украины 27 мая, 13:40 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков утверждает, что британский премьер Борис Джонсон якобы хочет ослабить ЕС (Фото:Sergey Guneev/REUTERS)

В Кремле утверждают, что создание Великобританией нового международного альянса может подорвать позиции ЕС.

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Речь идет об идее объединить ряд европейских стран для эффективного противодействия российской угрозе, которую, как сообщает Corriere Della Sera, британский премьер Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время своего визита в Киев 9 апреля.

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По данным итальянского издания, в новый альянс могут войти также Польша, Эстония, Латвия, Литва, а со временем, возможно, и Турция.

В свою очередь спикер кремлевского режима Дмитрий Песков заявил, если такая инициатива действительно имела место, то это якобы может означать, что Джонсон хочет ослабить Евросоюз.

«Мы не знаем, были ли такие инициативы у Бориса Джонсона… В этом случае это означало бы, что он предлагает такой междуусобчик с тем, чтобы подорвать позиции ЕС, общеевропейского объединения, которое сама Великобритания покинула», — цитирует его российская пропаганда.

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