Песков после критики Кадырова отказался комментировать его слова о новом «наступлении на Киев» 11 апреля, 15:48 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков переадресовал вопрос о Рамзане Кадырове к минобороны РФ (Фото:Коллаж НВ)

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков, который ранее подвергся критике со стороны Рамзана Кадырова, отказался комментировать его слова о новом «наступлении на Киев».

Война России против Украины — главные события 11 апреля

Причиной их заочного конфликта стали обиды московского ставленника в Чечне.

Сначала он возмутился, что Песков сообщил об отказе РФ от захвата Киева, а после этого пожаловался на то, что тот не поздравил его с присвоением воинского звания генерал лейтенанта, посчитав это проявлением неуважения.

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«Я на самом деле удивился, когда Песков не прокомментировал присвоение мне звания генерал-лейтенанта… Можно же было как-то подбодрить или как-то поделикатнее… Шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая и надо с этим что-то делать», — посетовал Кадыров.

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На фоне этого Песков решил уклониться от оценок его новых высказываний о том, что, несмотря на огромные потери кадыровцев под Киевом и отступление российских войск с этого направления, он все еще намерен захватить украинскую столицу.

«Мы оставляем эту прерогативу министерству обороны. Там два раза в день идут брифинги. Я предлагаю вам оттуда получать информацию», — сказал Песков, отвечая на вопрос российских пропагандистов, действительно ли РФ планирует вторую попытку захвата Киева.

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